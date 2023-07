NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für McDonald's von 325 auf 340 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Burgerkette habe erneut starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Analyst Christopher Carril am Donnerstag in einer Studie. Die Bewertung der Aktien sei zwar inzwischen ambitionierter, sie seien aber ein Favorit im Konjunkturgegenwind./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / 16:28 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2023 / 16:28 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US5801351017

