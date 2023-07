ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Morphosys auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die von AbbVie mit dem Quartalsbericht vorgelegten Eckdaten aus der Myelofibrose-Studie mit Navitoclax ließen für den Morphosys-Hoffnungsträger Pelabresib eher positive Rückschlüsse zu, schrieb Analystin Xian Deng in ihrer Reaktion am Donnerstagabend. Denn entscheidend im Rennen zwischen den beiden Testkandidaten sei der sekundäre Endpunkt. Denn sollten beide Mittel dieses zweitrangige Ziel verfehlen, dürfte die US-Zulassungsbehörde in dieser seltenen Krebserkrankung ohne Behandlungsalternativen wohl nicht weiter beide Endpunkte verlangen./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / 19:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2023 / 19:29 / GMT



ISIN: DE0006632003

