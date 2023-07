NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Telekom-Tochter T-Mobile US auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Analyst Philip Cusick attestierte dem Mobilfunkkonzern in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion starke Quartalsergebnisse. Mit der leichten Prognoseerhöhung sei die bullische Anlagestory intakt. Cusicks unverändertes Kursziel gilt jetzt aber bis Ende 2024 statt bisher Ende 2023./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / 22:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2023 / 22:50 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US8725901040

