Linz (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß hat die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins gestern um 0,25% auf 4,25% angehoben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Basierend auf den letzten Konjunkturdaten - vor allem aus Deutschland - würden in der EZB kritische Stimmen zu weiteren Zinsschritten laut. Durch die Zinsmaßnahmen habe sich die Inflation mit 5,5% in diesem Jahr fast halbiert. Dennoch seien die Werte weit vom EZB Ziel von 2,0% entfernt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...