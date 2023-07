MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fuchs SE auf "Add" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe den Marktkonsens etwas verfehlt, aber der Free Cashflow sei deutlich stärker als erwartet gewesen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Ebit-Ziel für das Gesamtjahr erscheine konservativ./ag/lew



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2023 / 07:49 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A3E5D64

