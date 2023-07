Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat aktuell keine Anpassungen am Leitzinsniveau vorgenommen, so die Analysten der NORD LB.Die Notenbank wolle nun aber mehr Flexibilität bei den Maßnahmen zur Yield-Curve-Control zeigen. Diese vom Timing her etwas überraschende Entscheidung sei auch eine Reaktion auf die jüngsten Inflationsdaten aus Japan. Die Verantwortlichen für die Geldpolitik in Tokio wollten bei Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren nun auch Renditen oberhalb von 0,5% tolerieren. Die von der Notenbank erlaubte Schwankungsbreite um diesen wichtigen Zinssatz werde somit von einer Ankerkette zu einem Gummiband. Diese Nachricht spreche in der Tendenz für höhere Kapitalmarktrenditen in Japan und sei folglich stützend für den Yen. (28.07.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...