Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Italien emittiert eine Euro-Anleihe (ISIN IT0005544082/ WKN A3LG9N) mit einer Laufzeit bis zum 01.11.2033, so die Börse Stuttgart.Das Emissionsvolumen betrage 6,5 Milliarden Euro. Anleger würden einen jährlichen Kupon in Höhe von 4,35% erhalten, erstmalig am 01.11.2023. Diese Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handelbar. Das entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Die Rating-Agentur Moody's habe Italien ein Baa3-Rating vergeben. (Bonds Weekly Ausgabe vom 27.07.2023) (28.07.2023/alc/n/a) ...

