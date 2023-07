BC Transit, der ÖPNV-Betreiber der kanadischen Provinz British Columbia, wird bis zu 115 Batteriebusse beschaffen und 134 Ladepunkte installieren, um den Einsatz der neuen E-Busse in Kommunen in ganz British Columbia zu ermöglichen. Möglich macht dies eine Gesamtinvestition in Höhe von 395 Millionen kanadischen Dollar (272 Millionen Euro), von denen die Regierung Kanadas knapp 170 Millionen CAD (117 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...