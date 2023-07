Die geplante Fortführung der Förderung von Elekrotaxis in München ist beschlossene Sache. Der Stadtrat hat laut einem Medienbericht einen entsprechenden Antrag der Regierungsfraktionen Die Grünen/Rosa Liste und SPD/Volt angenommen. Wie das Fachportal "Taxi Times" berichtet, ist die Entscheidung in der Sitzung des Stadtrates am 26. Juli gefallen. Die Neuauflage der E-Taxi-Förderung soll demnach offiziell ...

