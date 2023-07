Stavanger (www.fondscheck.de) - Die weltweiten Märkte für börsennotierte Immobilien beendeten das erste Halbjahr positiv, so die Experten von SKAGEN Funds im Kommentar zum SKAGEN m2 (ISIN NO0010657356/ WKN A1J7XC).Dabei hätten Europa und insbesondere Skandinavien zu kämpfen gehabt, während die amerikanischen und asiatischen Immobilienmärkte eine ordentliche Performance gezeigt hätten. Die Zinsentwicklung werde kurzfristig weiterhin eine Rolle spielen. Die Zinssensitivität des Sektors lasse erwarten, dass eine Abwärtsbewegung der Anleiherenditen oder Gerüchte über Zinssenkungen eine weitere Immobilienrally auslösen könnten, wie man sie im Januar dieses Jahres erlebt habe. Sollten die Zentralbanken ihre harte Rhetorik und weitere unerwartete Zinserhöhungen fortsetzen, könnte allerdings auch das Gegenteil eintreten. Wir schätzen, dass wir uns eher am Anfang der Endphase des Erhöhungszyklus befinden, so die Experten von SKAGEN Funds. ...

