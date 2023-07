Am Donnerstag gab Intel seine Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt. Nach zwei Verlustquartalen in Folge kehrte das Unternehmen nun in die Gewinnzone zurück. Die Prognose fiel höher als erwartet aus. Insgesamt verzeichnete Intel einen Nettogewinn von 1,5 Milliarden Dollar oder 35 Cents pro Aktie im Vergleich zu einem Nettoverlust von 454 Millionen Dollar oder einem Verlust von 11 Cents pro Aktie im Vorjahresquartal. Allerdings sank der Umsatz ...

