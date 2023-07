DJ PTA-News: Roy Asset Holding SE: Weitere Verschiebung der Veröffentlichung der Jahres- und Konzernabschlüsse für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 - Postponement of Publication of Annual and Consolidated Financial Statements for 2021 and 2022

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Klingenberg (pta/28.07.2023/12:45) - Die ROY Asset Holding SE gibt hiermit bekannt, dass sich die Veröffentlichung der Jahres- und Konzernabschlüsse für die am 31. Dezember 2021 und 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahre weiter verzögert.

Mit einer Veröffentlichung des Jahres- und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr wird nunmehr am 18. August 2023 gerechnet.

Mit einer Veröffentlichung des Jahres- und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr wird nunmehr am 27. Oktober 2023 gerechnet.

ROY Asset Holding SE hereby announces that the publication of the annual and consolidated financial statements for the fiscal years ending December 31, 2021 and December 31, 2022 will be further delayed.

Publication of the annual and consolidated financial statements for the financial year ending December 31, 2021 is now expected for August 18, 2023.

Publication of the annual and consolidated financial statements for the financial year ending December 31, 2022 is now expected for October 27, 2023.

(Ende)

Aussender: Roy Asset Holding SE Adresse: Alexander-Wiegand-Straße 8, 63911 Klingenberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Sandra Martinez Molina Tel.: +499372131227 E-Mail: Sandra.Martinez-Molina@dekoramik.de Website: www.royasset.de

ISIN(s): DE000RYSE888 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

