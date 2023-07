Zum zweiten Mal haben cominvest, die Robo-Advisor-Sparte der Commerzbank unter der Marke comdirect, und quirion zusammen eine Studie zur allgemeinen Entwicklung der Robo-Advisors durchgeführt. Fokus war in erster Linie die Entwicklung im Krisenjahr 2022 sowie die Grundbedingungen, unter denen Anlegerinnen und Anleger auf Robo-Advisors agieren, und inwiefern sie diesen Vertrauen schenken und Interesse zeigen. Die Studie wurde am Donnerstag, 27.07.2023, in einem Online-Pressegespräch von quirion-CEO ...

Den vollständigen Artikel lesen ...