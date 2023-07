Berlin (www.anleihencheck.de) - Während letzte Woche ein als Löwe verkleidetes Wildschwein die Berliner in Atem hielt, wartete man am Kapitalmarkt gespannt auf die Notenbanksitzungen, so Hannah Thielcke von der Weberbank.Dabei habe weniger die bereits allseits erwartete Leitzinserhöhung auf beiden Seiten des Atlantiks im Fokus gestanden, sondern der Ausblick der Notenbanker auf die zweite Jahreshälfte. In den USA - so hätten die Analysten der Weberbank bereits berichtet - würden die Inflationszahlen bereits recht deutlich zurückgehen und die gleichzeitig noch stabile Wirtschaftslage gebe der US-amerikanischen Notenbank, Federal Reserve (FED), die Möglichkeit, noch mindestens einen weiteren Zinsschritt zu machen. Gleichzeitig sollten aus Sicht der Analysten der Weberbank die bisherigen Maßnahmen seitens der FED ausreichen, damit die bereits rückläufige Inflation weiter Richtung der Zielmarke von 2 Prozent sinke. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...