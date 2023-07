Der Ladesoftware-Anbieter ev.energy hat eine Serie-B-Finanzierungrunde in Höhe von 33 Millionen US-Dollar abgeschlossen, wodurch sich das Gesamtkapital des Unternehmens auf 46 Millionen US-Dollar erhöht. Mit den umgerechnet 30 Millionen Euro der Serie B will das Unternehmen nach eigenen Angaben die Integration von Elektrofahrzeugen in das Stromnetz in Nordamerika und Europa vorantreiben. Die Softwareplattform ...

Den vollständigen Artikel lesen ...