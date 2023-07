Die beiden wichtigsten Notenbanken der Welt haben wie erwartet entschieden. Einen positiven Spin konnte der Aktienmarkt allerdings aus den Aussagen in New York und Frankfurt nicht ziehen.Die Zinsentscheidung der EZB lag exakt im Rahmen der Erwartungen und den Signalen der EZB-Mitglieder. Man erhöhte am Donnerstag alle drei Zinssätze um jeweils 25 Basispunkte. Der Euro Leitzins stieg damit auf 4,25 %, der Einlagensatz auf 3,75 % und die Spitzenrefinanzierungsfazilität auf 4,50 %.Anzeige:Der Euro Leitzins hat damit das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...