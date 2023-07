Am gestrigen Donnerstag stürzte Platin trotz einer Vorlage unerwartet starker US-Konjunkturzahlen zum - 3,1 % auf nur noch 938 USD ab, was fraglos allein der ebenfalls klar erkennbaren Rentenmarkt-Skepsis einer von der FED am Mittwoch grundsätzlich in Aussicht gestellten weiteren denkbaren Leitzinserhöhung im Falle anhaltend starker US-Konjunktur- und Preisdateneingänge zuzuschreiben gewesen sein dürfte.Anzeige:Auch wenn der gestrige Kurssturz in Platin (TVC:PLATINUM) um - 3,1 % auf nur noch 938 USD aus unserer Sicht fundamentalanalytisch in dem ...

