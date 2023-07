FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Relx nach Halbjahreszahlen von 2100 auf 2200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die ersten sechs Monate des Jahres seien für den Medienkonzern gut verlaufen und die Dynamik bleibe innerhalb der Unternehmensgruppe weiter stark, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Drei der vier Segmente hätten besser abgeschnitten als von ihr erwartet./ck/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2023 / 07:30 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B2B0DG97

