Bad Rodach (ots) -Von Juli bis Dezember 2023 können Familien in die bunte Spielwelt von HABA eintauchen, denn der Spielwarenhersteller aus dem oberfränkischen Bad Rodach tourt durch Deutschlands Einkaufszentren. Der Startschuss ist im Juli in Schwabach gefallen.Kinder und Familien dürfen sich auf das ultimative Spielvergnügen freuen und können im Spielcafé ausgewählte Spiele aus dem HABA Sortiment auf Herz und Nieren testen. Auf kleine Baumeister:innen wartet ein riesiger Baukasten mit Bausteinen. Warum Bausteine? Die Erklärung dafür hat Stefanie Frieß, Geschäftsleitung für Vertrieb und Marketing: "HABA Bausteine haben schon viele Generationen beim Großwerden begleitet. Das Berühren von Holz hat nachweislich positive Auswirkungen auf die Psyche, das Erschaffen eigener Welten mit Bausteinen fördert außerdem die Kreativität, Motorik und Konzentration. Sogar erste Lösungskompetenzen können sich unsere kleinen Architekt:innen spielerisch erbauen. Aber allem voran, es mach einfach richtig Spaß."Spielspaß mit HABA von Regensburg bis DallgowNoch bis Dezember 2023 können Kinder und ihre Familien Spieleabenteuer mit HABA erleben.14.08. - 19.08. Gera Arcaden, Heinrichstraße 30, 07545 Gera23.10. - 10.11. Donau-Einkaufszentrum, Weichser Weg 5, 93059 Regensburg26.10. - 04.11. Stadt-Galerie Plauen, Postplatz 1, 08523 Plauen01.12. - 06.12. Havelpark, Döberitzer Weg 3, 14624 Dallgow-DöberitzLegacy-Spiel für die ganze FamilieMit im Gepäck hat HABA auch das erste und einzige Legacy-Spiel für Kinder in lebensgroßer Größe. Einmal über die Weltmeere schippern und sich dabei fühlen wie ein Pirat? Beim Spielhighlight des Jahres, "Käpt'n Pepe, Schatz ahoi!", verwandeln sich die Kinder in lebendige Spielfiguren und verkörpern Papagei Pepe und seine Crew auf dem Spielbrett. Schaffen sie es gemeinsam, den "Schatz der Sieben" zu finden, bevor die böse Piratin Madame Goldzahn die Welt in dunkle Zeiten stürzt?Faszination Legacy: Das Besondere am Legacy-Spiel ist, dass die kleinen und großen Spieler:innen das spannende Abenteuer von Pepe und Co. in 25 aufeinander aufbauenden Kapiteln erleben. Die Schatzkisten sind voller ungeahnter Überraschungen, die dem Spielverlauf immer wieder unerwartete Wendungen geben. Obendrauf gibt's die Geschichte auch als Audio-Datei zum Anhören. Alle Spielefans, die zuhause weiterspielen möchten, haben die Möglichkeit, Käpt'n Pepe, Schatz ahoi! und noch weitere HABA Spiele vor Ort zu kaufen.Nominiert für den Deutschen SpielzeugpreisKäpt'n Pepe, Schatz ahoi! hat es ins Finale beim Deutschen Spielzeugpreis geschafft. Der Preis, der ehemals unter dem Namen "Goldenes Schaukelpferd" bekannt war, wird seit 20 Jahren von der Familienzeitschrift "familie&co" verliehen und ist im deutschsprachigen Raum die einzige von Verbraucher:innen mitgewählte Auszeichnung für Spielzeug. Das finale Urteil erfolgte durch eine Fachjury aus Redakteur:innen, Eltern, Kindern, Pädagog:innen sowie Vertreter:innen des Deutschen Verbands der Spielwarenindustrie und wird noch im August bekanntgegeben.Über HABAHABA hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern Freude zu bereiten. Gleichzeitig entwickeln sich dabei Fähigkeiten wie Sozialkompetenz, Feinmotorik und Kommunikationsfähigkeit spielerisch weiter. Mit HABA Produkten entwickeln sich Kinder altersgerecht, ohne Druck - aber mit ganz viel Spaß! HABA begleitet Babys und Kleinkinder mit hochwertigen Spielsachen in all ihren individuellen Entwicklungsschritten. Mit den Terra Kids-Outdoor-Produkten machen Streifzüge und Abenteuer in der Natur gleich doppelt so viel Spaß. Mit HABA Spielen ist Spielspaß für Jung und Alt garantiert. HABA ist für Kinder und ihre Familien da. Jeden Tag. Von Anfang an. Ein Leben lang.Über die HABA FAMILYGROUPDie HABA FAMILYGROUP (https://habafamilygroup.com/de) bereichert seit über 80 Jahren Familien und Einrichtungen mit hochwertigen Produkten in den Kernbereichen Familienleben, Spielen, Bildung, Bewegung, Kleidung und Möbel. Unter ihrem Dach vereint sie die bekannten Marken HABA, JAKO-O, HABA Pro. Seit der Gründung 1938 durch Eugen Habermaass ist die HABA FAMILYGROUP mit Sitz in Bad Rodach in Familienhand.Pressekontakt:Public RelationsDana Hanf/Kristin WeißAugust-Grosch-Straße 28-3896476 Bad RodachE-Mail: presse@haba.deOriginal-Content von: HABA FAMILYGROUP, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163563/5569140