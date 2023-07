Zur Sicherheit gleich vorweg: Ein klassischer Publikumswert ist die Deutsche EuroShop schon seit rund einem Jahr nicht mehr. Nach dem erfolgreichen Übernahmeangebot zu 21,50 Euro je Aktie durch das Bieterkonsortium Oaktree Capital Management und der CURA Vermögensverwaltung - einem Investmentvehikel der Unternehmerfamilie Otto - vom vergangenen Sommer, ist der Streubesitzanteil des Betreibers von Shoppingcentern auf ... The post Deutsche EuroShop: Sondersituation für dividendenorientierte Investoren appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...