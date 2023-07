FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aixtron nach Zahlen und von 32 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach einem schwächeren Jahresauftakt habe der Maschinenbauer für die Halbleiterindustrie im vergangenen Quartal auf allen Ebenen überzeugt, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie auch mit Verweis auf den verbesserten Konzernausblick. Eine zyklische Delle scheine in weiter Ferne. Der Experte hob seine eigenen Schätzungen an./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2023 / 14:13 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2023 / 14:23 / MESZ



ISIN: DE000A0WMPJ6

