Frankfurt (www.fondscheck.de) - Im Handel mit Rohstoff-ETCs dreht sich wieder fast alles um Gold-ETCs, Energie-ETCs spielen keine große Rolle mehr, so die Deutsche Börse AG.Der Goldpreis sei im Juli wieder etwas gestiegen, aktuell koste die Feinunze 1.982 US-Dollar - immerhin ein Plus von knapp 9 Prozent seit Jahresanfang. Die wie erwartet ausgefallene Zinserhöhung in den USA am Mittwoch sei ohne große Auswirkungen geblieben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...