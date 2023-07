Wien (www.fondscheck.de) - Bereits Mitte vergangenen Jahres hatte die britische Fondsgesellschaft Jupiter Asset Management mitgeteilt, ihr damaliger Chef, Andrew Formica, trage sich mit Rückzugsgedanken, um in seine Heimat Australien zurückzukehren, so die Experten von "FONDS professionell".Bei seinem ursprünglichen Plan - Abkehr von der Investmentbranche und "am Strand sitzen und nichts tun" (O-Ton Formica) - sei es aber nicht geblieben. Wie aus einer Mitteilung des australischen Asset Managers Magellan Financial Group hervorgehe, sei Formica als nicht-geschäftsführendes Mitglied in den Vorstand des Unternehmens eingezogen. ...

