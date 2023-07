MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fuchs SE nach der Telefonkonferenz anlässlich der Zahlenvorlage auf "Add" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Einmaleffekte aufgrund einer Fabrikschließung erklärten das unerwartet schwache Betriebsergebnis, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Konzernprognose des Schmierstoffherstellers hält der Experte für konservativ./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2023 / 14:23 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A3E5D64

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken