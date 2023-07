Diese Übernahme erweitert die marktführende Informationsplattform von OAG um Flugpreisdaten

OAG, die weltweit führende Datenplattform für die globale Reisebranche, hat Infare, den führenden Anbieter von Flugreisedaten von Wettbewerbern, im Rahmen einer Transaktion mit einem Wert des kombinierten Unternehmens von über 500 Millionen US-Dollar von Ventiga Capital übernommen. OAG und Infare haben eine aufregende gemeinsame Reise vor sich und werden eine marktführende End-to-End-Datenplattform aufbauen, um den geschäftskritischen Bedarf an Flugreisedaten auf der ganzen Welt zu erfüllen.

Beide Unternehmen verfügen über eine langjährige Branchenerfahrung und legen großen Wert auf Qualität, Genauigkeit und Kundenorientierung. Gemeinsam bieten sich für OAG und Infare enorme Möglichkeiten, Airline-Partner und das gesamte Reise-Ökosystem mit hochwertigen Daten und innovativen Lösungen noch besser zu unterstützen.

Infare ist der bevorzugte Partner für Airlines, die zur Unterstützung ihres Wachstums die hochwertigsten Datenquellen für Flugreisen von Wettbewerbern benötigen. Durch die Kombination der bestehenden Datenlösungen von OAG mit Flugpreisdaten kann den Kunden ein attraktives Angebot gemacht werden, das ein umfassenderes Bild von Angebot und Nachfrage vermittelt. So können Kunden Ressourcen prognostizieren, die Reisenachfrage und den Wettbewerb bewerten und komplexere und innovativere Modelle entwickeln, mit denen sie den Umsatz und das profitable Wachstum steigern können.

Durch die Übernahme steigt die Mitarbeiterzahl von OAG auf über 300 in 10 Niederlassungen weltweit an.

Phil Callow, CEO von OAG, kommentierte:

"Die zunehmende Dynamik im globalen Reiseverkehr und im Technologiebereich erhöht den Bedarf an komplexeren, detaillierteren Daten, um das Wachstum im Flugverkehr zu verstehen, zu verwalten und zu erschließen. Mit der Übernahme von Infare bauen wir unsere Fähigkeit aus, konsistente und genaue Informationen über die gesamte Wertschöpfungskette von Angebot und Nachfrage zu liefern. Gemeinsam ermöglichen wir es neuen und bestehenden Kunden, erfolgreicher und innovativer zu sein als ihre Wettbewerber. Ich freue mich, die Kollegen von Infare in der OAG-Familie willkommen zu heißen."

Nils Gelbjerg-Hansen, CEO von Infare, kommentierte:

"Der Zugang zu umfassenden und genauen Daten ist entscheidend, um fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. Airlines sind auf Daten angewiesen, um wertvolle Einblicke in das Kundenverhalten, Markttrends und die betriebliche Effizienz zu gewinnen. Unsere Technologieplattform, Datensätze und Intelligence-Software ergänzen die von OAG und werden von großem Nutzen für unsere Kunden rund um den Globus sein. Wir betrachten dies als eine großartige Gelegenheit, unsere Dienstleistungen zu erweitern und neue innovative Produkte für unsere Kunden einzuführen. Wir freuen uns auf die vor uns liegende gemeinsame Reise."

Beide Managementteams werden auch in Zukunft in der Gruppe tätig sein und eine Beteiligung behalten, mit neuer Rückendeckung durch Vitruvian Partners.

Ben Johnson, ein Partner bei Vitruvian, kommentierte:

"OAG und Infare sind in ihren jeweiligen globalen Märkten Marktführer. Durch den Zusammenschluss ergeben sich für beide Teams zusätzliche Wachstumschancen. Wir bei Vitruvian freuen uns, dieses ehrgeizige Technologieunternehmen zu unterstützen und unsere Beziehung zu ihm in den kommenden Jahren zu vertiefen."

Niclas Gabrán, Managing Partner bei Ventiga Capital Partners, kommentierte:

"Die Zusammenarbeit mit Nils und seinem Team, um Infare durch organisches Wachstum und Akquisitionen zu einem führenden Anbieter von Reisedaten zu machen, war wirklich großartig. Das nächste Kapitel von Infare als Teil der OAG-Familie wird zweifellos weitere Wachstumsmöglichkeiten innerhalb wie auch außerhalb des Flugreisesektors schaffen."

Über OAG

OAG ist die führende Datenplattform für die globale Reisebranche und unterstützt seit 1929 das Wachstum und die Innovationsfähigkeit des Flugreise-Ökosystems. OAG verfügt über das weltweit größte Netzwerk von Fluginformationen, das von der Planung bis zur Kundenerfahrung die gesamte Reise umfasst. Zu den Kunden von OAG zählen Airlines, Flughäfen, Reisetechnologieanbieter, Luftfahrtdienstleister, Regierungsbehörden, Finanzinstitute und Beratungsunternehmen. Neben seinem Hauptsitz in Großbritannien unterhält OAG Niederlassungen in den USA, Singapur, Japan, China und Litauen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.oag.com und folgen Sie uns auf Twitter @OAG Aviation.

Über Infare

Infare ist der führende Anbieter von Flugdaten von Wettbewerbern, der Airlines dabei unterstützt, effektive Preisentscheidungen zu treffen. Die Mission von Infare besteht darin, die Systeme der Airlines mit hochwertigen Flugdaten von Wettbewerbern zu versorgen, die täglich, mehrmals am Tag oder in Echtzeit geliefert werden. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark, und ist weltweit tätig und präsent. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infare.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Vitruvian Partners

Vitruvian ist ein unabhängiges Wachstumskapitalunternehmen mit Hauptsitz in London und weltweiter Präsenz. Der Fokus von Vitruvian liegt auf dynamischen Situationen, die durch schnelles Wachstum und Wandel in Branchen wie Technologie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen sowie Unternehmens- und Verbraucherdienstleistungen geprägt sind. Vitruvian gehört zu den größten Kapitalpools in Europa, die innovative und wachstumsstarke Unternehmen unterstützen. Die Vitruvian-Fonds haben über 90 Unternehmen unterstützt und verwalten ein Vermögen in Höhe von über 15 Milliarden €. Bislang hat Vitruvian unter anderem in Weltmarktführer und Innovatoren in ihrem Bereich investiert, darunter Skyscanner, Sykes Holiday Cottages, CFC Underwriting, CallCredit, Travel Counsellors, Trustpilot, Farfetch, Just Eat, Wise, und Global-e.

Über Ventiga Capital Partners

Ventiga ist ein unternehmerisch und auf Wachstum ausgerichteter Investor, der Partnerschaften mit außergewöhnlichen Unternehmern und Managementteams eingeht, um durch aktive, engagierte und verantwortungsvolle Beteiligung ein nachhaltiges, profitables Wachstum und eine Wertsteigerung durch Transformation zu erzielen. Ventiga investiert in profitable Wachstumsunternehmen mit hohem Expansionspotenzial, vor allem auf dem Gebiet der B2B-Dienstleistungen.

