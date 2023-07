Der erfahrene globale Investor und Top-Manager kommt zu Sixth Street, um internationale Marktchancen zu erschließen

Sixth Street, ein führendes globales Investmentunternehmen, teilte heute mit, dass Julian Salisbury Partner der Firma und als Co-Chief Investment Officer an der Seite von Chief Executive Officer Alan Waxman und Co-President Joshua Easterly tätig sein wird. Salisbury wird seine Funktion voraussichtlich Anfang 2024 antreten und Sixth Street zusammen mit Waxman, Easterly, Vice Chairman R. Martin Chavez, Co-President David Stiepleman und dem Exekutivkomitee der Kanzlei leiten.

Salisbury bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Aufbau und in der Führung von Unternehmen mit, die in private und öffentliche Märkte investieren. Er stößt zu dem Unternehmen nach einer erfolgreichen Karriere bei Goldman Sachs, wo er zuletzt als Chief Investment Officer der Asset and Wealth Management Division tätig war. In dieser Funktion trug er für ein Vermögen von 2,7 Billionen US-Dollar Verantwortung, darunter mehr als 450 Milliarden US-Dollar an alternativen Anlagen. Zuvor war Salisbury Co-Head von Goldman Sachs Asset Management sowie Global Head der Merchant Banking Division.

Bis zur Gründung von Sixth Street im Jahr 2009 arbeiteten zahlreiche Gründungspartner des Unternehmens eng mit Salisbury bei Goldman Sachs zusammen, um Investmentfirmen aufzubauen und zu leiten, die sich unter anderem auf Wachstumsinvestitionen, alternative Energien, Immobilien, Direktkredite und Strategien für öffentliche Märkte konzentrierten.

"Die Unternehmenskultur von Sixth Street bildet das Fundament für alles, was wir tun, und Julian ist eine perfekte Verstärkung unseres Unternehmens. Er hat sich wiederholt als herausragender Investor und Business Builder ausgezeichnet und insbesondere als ein vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partner", so Alan Waxman, Chief Executive Officer bei Sixth Street. "Julian versteht, wie die Bedürfnisse und Ziele von Vermögensinhabern den Kapitalfluss auf der ganzen Welt antreiben, und er verkörpert die Werte unseres Unternehmens: Teamarbeit, Integrität, Unternehmergeist und ein positiver Einfluss auf unsere Communitys. Kennengelernt haben wir uns im Jahr 2002, als wir gemeinsam an einer Investition in ein Schweizer Kabelunternehmen arbeiteten. Seitdem haben meine Partner und ich Julian auf seinem Weg zu einem der branchenweit besten Investoren und Unternehmensführer begleitet. Wir sind hocherfreut, wieder mit ihm zusammenarbeiten zu können."

Salisburys Karriere ist geprägt von einer außergewöhnlichen Breite an Erfahrungen in den Bereichen Investitionen, Unternehmensaufbau und -führung in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Neben seiner Rolle als CIO von Asset and Wealth Management war er Co-Vorsitzender von Investmentkomitees bei Goldman Sachs für alle direkten privaten Strategien für Wachstum, Immobilien, Private Credit, Private Equity und Infrastruktur. Er wurde 2017 in das Management Committee von Goldman Sachs berufen und war zuvor Co-Vorsitzender des Partnership Committee des Unternehmens. Salisbury ist für zahlreiche wohltätige und gemeinnützige Organisationen tätig, unter anderem als Vorstandsmitglied von Sponsors for Educational Opportunity (SEO) und Save the Children.

"Alan und das Team von Sixth Street haben genau die Art von Unternehmen aufgebaut, die ich bei der Neugründung einer Investmentfirma anstreben würde. Die Unternehmenskultur, die Plattformarchitektur und die Anlagephilosophie von Sixth Street entsprechen dem Modell, das ich als ideal für den Aufbau und den Betrieb einer modernen Investmentfirma betrachte", kommentiert Julian Salisbury, künftiger Sixth Street-Partner und Co-Chief Investment Officer. "Zwar war es eine schwierige Entscheidung, Goldman Sachs zu verlassen, doch das ist eine einmalige Gelegenheit, mit einer Gruppe von Menschen zusammenzukommen, für die ich seit langem großen Respekt hege. Alan und ich sind seit mehr als zwanzig Jahren Kollegen und Freunde, und ich freue mich sehr, wieder mit ihm, Josh, David und Marty zusammenzuarbeiten als Mitglied des leistungsstarken Ökosystems für Investitionen, das die Sixth Street-Partner aufgebaut haben. Ich hätte mich für kein anderes Unternehmen entschieden und freue mich auf alles, was wir gemeinsam erreichen werden."

Als globales Investmentunternehmen, das auf eine plattformübergreifende Zusammenarbeit in großem Maßstab ausgerichtet ist, verfolgt Sixth Street ein sehr flexibles Investitionsmandat: Das Unternehmen investiert in Wachstum, baut neue Partnerschaften auf, erwirbt Vermögenswerte, stellt Direktfinanzierungen bereit und entwickelt kontinuierlich neuartige Kapitallösungen für Unternehmen und Vermögenswerte, die auf die strategischen Ziele der Managementteams zugeschnitten sind. Die mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sixth Street auf der Investment- und Kontrollseite treten als einheitliches Team im Auftrag der institutionellen Anleger und ihrer Begünstigten in aller Welt auf. Zu den sektor- und länderübergreifenden Investitionen und strategischen Partnerschaften des Unternehmens gehören unter anderem Airbnb, AirTrunk, Bay FC, Biohaven, FC Barcelona, Legends, Real Madrid, San Antonio Spurs und Spotify.

Über Sixth Street

Sixth Street ist ein führendes globales Investmentunternehmen mit einem verwalteten Vermögen und Kapitalzusagen von über 65 Milliarden US-Dollar. Zur Sixth Street TAO-Plattform des Unternehmens gehört auch die Talcott Financial Group, eine internationale Lebensversicherungsgruppe mit einem verwalteten Vermögen von 123 Milliarden US-Dollar. Sixth Street nutzt sein langfristiges, flexibles Kapital, seine datengestützten Fähigkeiten und seine "One Team"-Kultur, um Themen zu entwickeln und Lösungen für Unternehmen in allen Wachstumsphasen bereitzustellen. Für weitere Informationen folgen Sie Sixth Street in den sozialen Medien und besuchen Sie www.sixthstreet.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230728424991/de/

