XETRA-SCHLUSS/DAX mit Rekordhoch ins Wochenende

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Woche hatte es in sich. Die Berichtssaison tobte, viele Unternehmen überraschten zudem mit vorläufigen Zahlen - mal positiv und mal negativ. Einen positiven Impuls hatte am Donnerstag die Europäische Zentralbank gesetzt, die die Leitzinsen um die erwarteten 25 Basispunkte angehoben hatte. Ob noch ein oder zwei Schritte folgen oder doch keiner mehr, wird von zukünftigen Makrodaten abhängen. Und hier gab es zum Wochenschluss von der Preisfront bereits eine kleine Entwarnung. Die Inflation in Deutschland ist auf dem Rückzug, aber nach Einschätzung der Commerzbank noch nicht besiegt. Spätestens im September, wenn einige Basiseffekte wegfielen, dürfte die Inflationsrate dann wieder schneller zurückgehen und Ende des Jahres bei etwa 4 Prozent liegen. Der DAX schloss 0,4 Prozent höher bei 16.470 Punkten, das Rekordhoch liegt nun bei 16.490 Zählern.

Aufwärtsbewegung findet in der Breite statt

Seit Jahresbeginn notiert der DAX 18 Prozent höher, 31 der 40 Werte liegen seitdem im Plus. Adidas und Heidelberg Materials haben seitdem über 40 Prozent zugelegt, weitere sechs notieren seit dem Jahreswechsel 30 Prozent im Plus. Zum Wochenschluss gab es einmal schlechte Nachrichten aus dem Immobiliensektor, Patrizia brachen nach einer Gewinnwarnung um 13 Prozent ein. Die revidierte Prognose von Patrizia führen die Analysten von Warburg auf die gedämpfte Transaktionsaktivität zurück, die voraussichtlich länger anhalten werde.

Für BASF ging es nach endgültigen Geschäftszahlen um gut 3 Prozent nach oben. Für das zweite Halbjahr erwartet der Chemiekonzern keine weitere Abschwächung der Nachfrage, da die Lagerbestände der Kunden bereits stark abgebaut worden seien. Der Carve-out-Prozess für Automotive Catalyst sei abgeschlossen. Daher könne BASF mit der Analyse der strategischen Optionen für dieses Geschäft beginnen, hieß es.

Im DAX schlossen Eon 0,8 Prozent leichter. Das starke Ergebnis und die angehobene Prognose des Versorgers für das erste Halbjahr 2023 sind nach Ansicht der Citigroup eine positive Entwicklung, war aber so abzusehen. Evotec sackten um 3,4 Prozent ab. Wegen des Cyberangriffs im April mussten die Prognosen für das laufende Jahr massiv gesenkt werden, was hier belastete.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 16.469,75 +0,4% +18,29% DAX-Future 16.567,00 +0,5% +16,70% XDAX 16.482,46 +0,8% +18,84% MDAX 28.706,20 -0,3% +14,29% TecDAX 3.302,53 -0,4% +13,06% SDAX 13.700,25 -0,3% +14,88% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,94% +40 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 25 15 0 3.254,6 70,8 99,1 MDAX 21 28 1 494,8 25,0 24,6 TecDAX 12 18 0 706,5 23,3 28,1 SDAX 29 39 2 95,3 10,0 10,6 ===

