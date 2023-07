Die Aktien von Nio sind seit letztem Freitag um 38 Prozent gestiegen. Neben dem freundlichen Marktumfeld sind es vor allem die umfassenden Maßnahmen zur Modernisierung des Unternehmensumfelds die China angekündigt hat. Nach dem jüngsten Trendbruch wird die charttechnische Lage nun noch interessanter.Chinas Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) veröffentlichte am Montag eine 17-Punkte-Erklärung, in der sie unter anderem zusagte, private Investitionen in den Bereichen Transport, saubere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...