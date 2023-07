DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.40 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 4.466,50 +0,4% +17,7% Stoxx50 4.038,12 -0,0% +10,6% DAX 16.469,75 +0,4% +18,3% FTSE 7.698,15 +0,1% +3,2% CAC 7.476,47 +0,2% +15,5% DJIA 35.515,49 +0,7% +7,1% S&P-500 4.586,40 +1,1% +19,5% Nasdaq-Comp. 14.326,37 +2,0% +36,9% Nasdaq-100 15.762,72 +1,9% +44,1% Nikkei-225 32.759,23 -0,4% +25,5% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 132,9% +36 *bezogen auf Schlusskurs des Vortages

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,62 80,09 -0,6% -0,47 +1,0% Brent/ICE 83,83 84,24 -0,5% -0,41 +0,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 25,55 28,43 -10,1% -2,88 -64,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.962,44 1.944,87 +0,9% +17,57 +7,6% Silber (Spot) 24,39 24,15 +1,0% +0,24 +1,8% Platin (Spot) 939,38 940,50 -0,1% -1,13 -12,0% Kupfer-Future 3,93 3,88 +1,4% +0,05 +3,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Goldpreis erholt sich etwas von den Vortagesverlusten, als Dollar-Stärke und gestiegene Marktzinsen den Preis des zinslosen Edelmetalls unter Druck gesetzt hatten.

FINANZMARKT USA

Nach dem späten Schwenk ins Minus am Vortag geht die Wall Street auf Erholungskurs. Gestützt werden die Indizes dabei von den zurückkommenden Anleiherenditen. Deren Anziehen hatte die US-Börsen am Vorabend ins Minus drehen lassen, nachdem Gerüchte über eine Lockerung des Zinsdeckels der japanischen Notenbank die Runde gemacht hatten. Die heimische Geldpolitik rückt wieder in den Fokus: Die persönlichen Ausgaben im Juni wie auch der Arbeitskostenindex für das zweite Quartal deuten ein Nachlassen des inflationären Drucks an. Das von der Notenbank favorisierte PCE-Preismaß verringerte sich im Juni. Intel kletterten um 6,4 Prozent nach oben, nachdem der Chiphersteller für das zweite Quartal wider Erwarten einen Gewinn ausgewiesen hatte. Analysten hatten mit einem neuerlichen Fehlbetrag gerechnet. Procter & Gamble steigen um 3,2 Prozent. Der Konsumgüterkonzern hat in seinem vierten Geschäftsquartal von Preiserhöhungen profitiert. Bei den Ölkonzernen Exxon Mobil (-1,6%) und Chevron (-0,7%) kommen die Zahlenausweise nicht gut an. T-Mobile US gewinnen 1,2 Prozent. Die Tochter der Deutschen Telekom hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet. Starke Geschäftszahlen verhelfen Mondelez zu einem Plus von 4,5 Prozent. Der Umsatzausblick des Netzwerkspezialisten und Cisco-Wettbewerbers Juniper Networks enttäuscht. Die Titel geben um 6,1 Prozent nach, Cisco büßen 1,2 Prozent ein. Ford (-4,3%) werden von einem schwachen Ausblick bei E-Autos ausgebremst. Biogen (+1,2%) kauft die Reata Pharmaceuticals für 7,3 Milliarden US-Dollar. Reata schießen um 52,3 Prozent in die Höhe.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Laufe des Tages:

- DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Investoren- und Analystenkonferenz 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Covestro AG, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Aktienmärkte haben mit kleinen Aufschlägen geschlossen - beim DAX reichte das für ein Allzeithoch, beim Euro-Stoxx-50 für den höchsten Stand seit 2077. Für zwischenzeitlichen Druck auf die globalen Anleihenmärkte sorgte die Bank of Japan. Diese hatte Leitzins und Zielrendite der zehnjährigen Staatsanleihen unverändert belassen. Allerdings teilte sie mit, dass sie die bisherige Obergrenze der Zehnjahresrendite von 0,5 Prozent flexibler handhaben wolle. Daher wurden sogenannte Carry-Trades aufgelöst. Mit Blick auf Inflation und Wirtschaftswachstum in Deutschland war die Aktienparty kaum zu rechtfertigen. Zwar ging die Gesamtinflationsrate etwas zurück, gegenüber dem Vormonat ist der durchschnittliche Warenkorb aber um 0,3 Prozent teurer geworden. Zudem verfehlte das deutsche BIP die Konsensschätzungen. Eon notierten 0,8 Prozent leichter. Das starke Ergebnis und die angehobene Prognose kamen nicht überraschend. Für BASF ging es nach endgültigen Geschäftszahlen um gut 3 Prozent nach oben. Für das zweite Halbjahr erwartet der Chemiekonzern keine weitere Abschwächung der Nachfrage. Evotec sackten um 3,4 Prozent ab. Wegen des Cyberangriffs im April mussten die Prognosen massiv gesenkt werden. Patrizia brach nach einer Gewinnwarnung um 13 Prozent ein. Bei Valeo (-4,7%) fielen die Halbjahreszahlen im Rahmen der Erwartungen aus. Jedoch war der Cashflow negativ. Im Schlepptau fielen Continental um 0,7 Prozent und Vitesco um 3,3 Prozent. Bei Kering (-1,1%) überzeugten die Geschäftszahlen nicht in Gänze. Nach einem überzeugenden Quartal überraschte die Euronext (+7,3 %) mit einem Aktienrückkauf. Bei Air France-KLM (-1,9%) belastete der Ausblick auf die Kapazitätsauslastung. Dagegen hat IAG (+6,5%) im ersten Halbjahr wieder schwarze Zahlen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:22 Uhr Do, 18:09 Uhr % YTD EUR/USD 1,1032 +0,5% 1,0962 1,0996 +3,1% EUR/JPY 155,35 +1,5% 152,79 155,08 +10,7% EUR/CHF 0,9582 +0,4% 0,9545 0,9548 -3,2% EUR/GBP 0,8567 -0,1% 0,8584 0,8552 -3,2% USD/JPY 140,83 +1,0% 138,94 141,06 +7,4% GBP/USD 1,2877 +0,6% 1,2779 1,2856 +6,5% USD/CNH (Offshore) 7,1474 -0,3% 7,1563 7,1663 +3,2% Bitcoin BTC/USD 29.381,16 +0,7% 29.180,33 29.281,21 +77,0%

Der Dollar hat sich von seinem Rücksetzer zum Yen deutlich erholt und steigt nun auf Tagessicht. Die Bank of Japan (BoJ) hatte sich für ihre Verhältnisse etwas falkenhaft geäußert und den Yen damit kurzzeitig gestützt. Bereits am Vortag hatte die japanische Währung zugelegt mit Gerüchten, die BoJ könnte eine Lockerung des Zinsdeckels vornehmen. Diese lösten Spekulationen aus, stark in US-Anleihen investierte japanische Anleger könnten auf höhere Zinsen heimischer Anleihen setzen und entsprechend umschichten. Händler sprachen auch von der Auflösung von Carry-Trades. Der Greenback erholte sich am Freitag aber recht schnell. Eine fundamentale Abkehr der bisherigen Geldpolitik in Japan sehen Händler nicht, weshalb der Dollar anzieht.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen hat sich keine einheitliche Tendenz ausmachen lassen. Im Blick stand der Zinsentscheid der japanischen Notenbank. Diese hat den Leitzins und die Zielrendite der zehnjährigen Staatsanleihen unverändert belassen. Allerdings teilte die Bank of Japan (BoJ) auch mit, dass sie die bisherige Obergrenze der Zehnjahresrendite von 0,5 Prozent flexibler handhaben wolle. Der Yen wertete nach der BoJ-Entscheidung zunächst weiter auf, gab einen Teil seiner Gewinne aber im Verlauf wieder ab. Die Rendite zehnjähriger japanischer Anleihen zog von 0,500 Prozent an bis auf 0,575 Prozent - den höchsten Stand seit September 2014. Der Nikkei-225 fiel zunächst um über 2 Prozent, machte aber den Großteil seiner Verluste wett. Die höheren Marktzinsen drückten vor allem die Aktien von Immobilienunternehmen. Mitsui Fudosan büßten 1,6 Prozent ein. Auch der Sektor Elektronik wurde verkauft. Aktien von Banken und Versicherungen profitierten hingegen vom Anstieg der Anleiherenditen. Mitsubishi UFJ Financial Group verbesserten sich um 2,5 Prozent und Dai-ichi Life um 7,2 Prozent. Canon fielen um 3,8 Prozent nach Vorlage enttäuschender Geschäftszahlen. Fujitsu verbilligten sich um 3,9 Prozent; das Unternehmen hatte einen Gewinneinbruch um 75 Prozent vermeldet. Derweil legten die chinesischen Börsen zu. Hier stützte die Hoffnung auf weitere Wirtschaftsstimuli. Standard Chartered stiegen nach Zahlenvorlage um 1,3 Prozent. Auch in Seoul machten die Aktienkurse anfängliche Verluste mehr als wett. Samsung Heavy Industries schlossen 8,4 Prozent höher, nachdem der Werftbetreiber überraschend gute Zahlen vorgelegt hatte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

LUFTHANSA

steuert nach Angaben von Konzernchef Carsten Spohr auf einen Rekordgewinn in diesem Jahr zu. "Der durchschnittliche Gewinn pro Passagier beträgt dieses Jahr 15 Euro", sagte Spohr dem Magazin Focus in seiner aktuellen Ausgabe. Der Konzern habe 200 neue Flugzeuge bestellt und brauche dringend mehr Personal. "Wir stellen jeden Monat 1.200 Leute ein", sagte Spohr.

RWE

plant den Bau eines wasserstofffähigen Gaskraftwerks bis 2030. Damit will der Konzern zum Gelingen des Kohleausstiegs bis 2030 beitragen. Zudem prüft das DAX-Unternehmen die Errichtung weiterer wasserstofffähiger Kraftwerke.

BIOGEN

kauft die Reata Pharmaceuticals Inc mit Sitz in Texas für 7,3 Milliarden US-Dollar in bar. Reata habe "bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung von Therapeutika gemacht, die den Zellstoffwechsel und Entzündungen bei schweren neurologischen Erkrankungen regulieren", teilte Biogen mit.

BOLIDEN

Ein spanisches Gericht hat entschieden, dass die schwedische Bergbaufirma Boliden nach einer Umweltkatastrophe vor 25 Jahren in Andalusien keine Entschädigung zahlen muss. Das Gericht in Sevilla wies damit eine Klage der Regionalregierung ab, die gefordert hatte, dass Boliden für die Kosten der Beseitigung der Umweltschäden aufkommt. Diese Kosten werden von der Regionalregierung auf 89 Millionen Euro beziffert.

CASINO

Nach der Handelsaussetzung am Vortag werden die Aktien von Casino Guichard-Perrachon am Freitag wieder gehandelt. Der Kurs stürzt um knapp 10 Prozent ab, hatte aber bereits 14 Prozent im Minus gelegen. Der in Schwierigkeiten befindliche französische Supermarktbetreiber hat sich grundsätzlich mit einem Konsortium, das vom tschechischen Großinvestor Daniel Kretinsky angeführt wird, auf eine Verbesserung der Kapitalbasis sowie Restrukturierung der Schulden verständigt. Diese Einigung führt aber zu hohen Verlusten bzw. einer massiven Verwässerung bei den Altaktionären.

EVERGRANDE NEV

Der chinesische Elektroautohersteller Evergrande, Tochter des gleichnamigen Immobilienkonzerns, ist am Freitag nach mehr als 15 Monaten an die Börse in Hongkong zurückgekehrt. Der Aktienkurs fiel bis Handelsschluss um mehr als 60 Prozent. Die Börse hatte den Handel im April 2022 ausgesetzt, weil Evergrande NEV wiederholt keine Bilanz vorlegen konnte.

INTESA SANPAOLO

hat im zweiten Quartal die Gewinnerwartungen übertroffen. Die italienische Bank profitierte dabei von höheren Zinsen. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr wurde der Ausblick für 2023 angehoben.

PROCTER & GAMBLE

hat in seinem vierten Geschäftsquartal von Preiserhöhungen profitiert und damit ein rückläufiges Absatzvolumen mehr als ausgeglichen. Der US-Konsumgüterkonzern, zu dem Marken wie Pampers, Gillette und Ariel gehören, verdiente mehr als erwartet.

July 28, 2023 12:44 ET (16:44 GMT)

