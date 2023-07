DJ Rosneft vereinbart Verkauf von Großteil der Ölproduktion - Kreise

Von Anna Hirtenstein, Costas Paris und Joe Wallace

MOSKAU (Dow Jones)--Russland hat einen beträchtlichen Teil seiner Erdölproduktion an eine Gruppe von bisher wenig bekannten Ölhändlern verkauft und sich damit einen Zufluss an Bargeld von seiner lebenswichtigen Industrie gesichert. Der staatlich kontrollierte Energieriese Rosneft Oil hat in den vergangenen Wochen eine seiner größten Ausschreibungen seit Jahren abgeschlossen, wie mit den Details des Verkaufs vertraute Personen sagten. Eine solche Ausschreibung ist eine Art Auktion, bei der Händler für das Recht bieten, in Zukunft Öl zu exportieren. In diesem Fall haben die Verträge eine Laufzeit von bis zu zwölf Monaten und betreffen Rohöl und raffinierte Produkte, so die Informanten.

Welche Mengen an Öl genau verkauft wurden und zu welchen Preisen, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Der Erfolg der Ausschreibung - nachdem ein ähnlicher Versuch im vergangenen Jahr gescheitert war - deutet jedoch darauf hin, dass der durch die Sanktionen verursachte finanzielle Druck auf die russischen Ölproduzenten abnimmt. Der Preis für Russlands wichtigste Rohölsorte ist in den vergangenen Wochen über eine vom Westen festgesetzt Höchstgrenze gestiegen.

Ein Rosneft-Sprecher sagte dazu, dass Unternehmen äußere sich nicht zu den Einzelheiten seiner Geschäftstätigkeit. Einige der Angaben in einer Reihe von Fragen zur Ausschreibung seien nicht korrekt. Auf die Rückfrage, welche Details das beträfe, gab der Sprecher keine Antwort.

Zu den größten Gewinnern der Ausschreibung gehört den informierten Personen zufolge Bellatrix Energy. Das Unternehmen wurde den Registrierungsunterlagen zufolge in Hongkong gegründet. Auch die Handelsgruppe Amur und Tejarinaft, die beide in den Vereinigten Arabischen Emiraten registriert sind, erhielten den Zuschlag für große Mengen russischen Erdöls. Alle drei Unternehmen haben seit dem Inkrafttreten der Sanktionen gegen russisches Öl im Dezember aktiv Rohöl und raffinierte Produkte exportiert, wie russische Zolldaten belegten und Führungskräfte aus der Branche sagten. Die Unternehmen füllten damit eine Lücke, die entstanden ist, als sich die größten Rohstoffhändler der Welt - wie die Trafigura Group, Vitol und Glencore - aus Russland zurückzogen.

Bellatrix reagierte nicht auf Bitten um eine Stellungnahme. Vertreter von Amur-Gesellschaften, die im Ölhandel in den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig sind, waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Ein Vertreter der Amur-Gesellschaften in der Schweiz lehnte eine Stellungnahme ab. E-Mails an eine auf der Website von Tejarinaft angegebene Adresse wurden zurückgeschickt.

