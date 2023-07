Freiburg (ots) -



Die ostdeutschen Forderungen sind zwar verständlich. Schließlich steigt die Zahl illegaler Einreisen und damit auch die Verunsicherung in Teilen der Bevölkerung sowie die Belastung für die Kommunen. Auch den Druck auf Schleuserbanden zu erhöhen, ist sicherlich sinnvoll. Nur: Belarus wird im Auftrag des Kremls weiter Flüchtlinge schicken, Russland in der Ukraine wüten. Auch Polen wird seine Blockade des EU-Asylkompromisses kaum aufgeben. Bilder von Polizisten mit Kelle in der Hand sind dagegen keine wirksame Medizin, allenfalls eine Pille mit Placeboeffekt. https://www.mehr.bz/khs210m



