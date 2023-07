Eigentlich sollte die letzte Juliwoche zu Kursabschlägen bei S&P 500, Nasdaq und Dax 40 führen. In einer Monster-Berichtswoche, in der 40 Prozent der Marktkapitalisierung des größten Aktienindizes der Welt zur Rechenschaft gebeten werden, in der die Federal Reserve den US-Leitzins auf das höchste Niveau seit 22 Jahren anhebt und sich das heißgelaufene Sentiment der Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...