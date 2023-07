Schnäppchenjäger aufgepasst!!!: Zahlreiche Analysten sind sich einig: Günstiger Goldproduzent vor Kurssprung!

Anzeige / Werbung

Australien hat eine lange und stolze Geschichte des Goldabbaus, die dieses Land in vielerlei Hinsicht geprägt hat.

Gold verfügt über bemerkenswerte chemische und physikalische Eigenschaften, die es trotz seines hohen Preises zu einem äußerst nützlichen Material machen.

Australiens Goldexporte erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 25,8 Milliarden US-Dollar.

Gold beflügelte nicht nur Australiens ersten Bergbauboom, es löste auch den Goldrausch des späten 19. Jahrhunderts aus. Menschen aus der ganzen Welt reisten zu den Goldfeldern von Bathurst, Ballarat, Bendigo und dann Kalgoorlie. Schätzungen zufolge hat sich die Bevölkerung Australiens zwischen 1851 und 1860 vor allem aufgrund dieses Bergbaubooms verdreifacht.

Moderne Wissenschaft und Technologien finden nun neue Anwendungen für dieses seltene Metall - von Komponenten in Smartphones bis hin zu Schaltkreisen in Elektrofahrzeugen und zunehmend in der modernen Medizin, wie im Bericht des World Gold Council hervorgehoben wird .

Als Land mit den größten bekannten Goldressourcen der Welt hat Australien eine bedeutende Chance, den weltweit wachsenden Goldbedarf zu decken.

Mit Karora Resources (WKN A1H46U) stellen wir Ihnen heute einen schnell wachsenden Goldproduzenten vor, der vor kurzem einen neuen vierteljährlichen Goldproduktionsrekord vermeldet hat.

WKN: A1H46U - TSX: KRR

Jochen Staiger von Rohstoff TV geht im nachfolgenden Video auf die erneute Rekordproduktion ein:

Paul Andre Huet, Chairman und CEO, kommentierte:

"Ich bin sehr zufrieden mit unserer sehr starken ersten Jahreshälfte 2023. Die Goldproduktion von 80.650 Unzen in diesen sechs Monaten wurde von zwei aufeinanderfolgenden Produktionsrekorden zu Beginn des Jahres angetrieben."

Karora Resources (WKN A1H46U) konzentriert sich darauf, die Goldproduktion in seiner Goldmine Beta Hunt und den Higginsville Gold Operations im australischen Bundesstaat Western Australia bis 2024 auf eine Zielspanne von 170.000 bis 195.000 Unzen zu steigern.

Schauen wir uns zunächst die erwähnte Goldmine Beta Hunt genauer an:

Die Goldmine Beta Hunt

Die unterirdische Mine Beta Hunt, 600 km von Perth entfernt in Kambalda, Westaustralien, ist eine Lagerstätte mit der sehr seltenen Besonderheit, dass sie in angrenzenden diskreten mineralisierten Zonen sowohl Gold- als auch Nickelressourcen beherbergt. Die Bergbaugrundstücke, auf denen sich die Beta Hunt Mine befindet, werden von Gold Fields Limited gehalten. Karora Resources betreibt die Beta Hunt Mine aufgrund eines Unterpachtvertrags mit Gold Fields Limited.

Wie Sie an der oben eingefügten Grafik gut erkennen können, umfasst das Beta-Hunt-Landpaket bedeutende Explorationsmöglichkeiten bei Beta Hunt, um neben der Produktion auch die Mineralressourcen zu erweitern. Bei Beta Hunt gibt es zahlreiche Goldzonen, darunter Western Flanks, A Zone, Larkin, East Alpha und Fletcher, die ein erhebliches Potenzial für die Erweiterung der Goldmineralressourcen zu geringen Kosten und in der Nähe einer Mineninfrastruktur bieten. Es gibt auch neue Nickelzonenentdeckungen - 50C Nickel Trough im Gamma Block und 30C Nickel Trough im Beta Block - die ein erhebliches fortlaufendes Potenzial für die Erweiterung der Nickelmineralressourcen und erhöhte Nebenproduktgutschriften bieten.

Mineralreserven und Ressourcen

Die Beta Hunt Mine nutzt konventionelle Untertagebergbaumethoden. Die derzeitige Betriebskapazität beträgt etwa 1,0 Mio. Tonnen pro Jahr gefördertes Material, das durch eine einzige Senke transportiert wird. Im ersten Quartal 2022 begann eine Erweiterung zur Verdoppelung der Kapazität auf etwa 2,0 Mtpa durch den Bau eines zweiten Gefälles und der zugehörigen Infrastruktur, einschließlich einer erhöhten Belüftungskapazität. Der zweite Gefälleteil der Erweiterung wurde im ersten Quartal 2023 abgeschlossen .

Werfen wir nun einen genauen Blick auf die sogenannte Higginsville Gold Operations

Higginsville Gold Operations

Die Higginsville Gold Operations ("HGO") sind seit dem 10. Juni 2019 im Besitz von Karora Resources (WKN A1H46U) und werden von Karora Resources betrieben. Sie liegen etwa 75 km südlich der Beta Hunt Mine in Higginsville, Westaustralien.

Der Betrieb umfasst eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 1,6 Mio. Tonnen pro Jahr und 192 Bergbaugrundstücke, darunter die Lagerstätten Aquarius, Hidden Secret, Mousehollow, Two Boys, Baloo, Pioneer, Fairplay North, Mitchell, Wills, Challenge und Mount Henry.

Derzeit fördert Karora im Tagebau Spargos im Großraum Higginsville und in den Untertagebetrieben Aquarius und Two Boys im Zentralgebiet Higginsville.

Die Verarbeitung erfolgt in der Higginsville-Verarbeitungsanlage von Karora Resources (WKN A1H46U)

Mineralreserven und Ressourcen

Die Goldmühle Lakewood

Die Goldmühle Lakewood wurde im Juli 2022 von Karora übernommen. Die Mühle liegt etwas außerhalb von Kalgoorlie, Westaustralien und etwa 60 Kilometer von der Beta Hunt Mine entfernt, und hat eine Verarbeitungskapazität von 1,0 Mtpa. Vor der Übernahme von Lakewood verarbeitete Karora zwei Lohnaufbereitungskampagnen mit Beta-Hunt-Material und erzielte dabei eine Goldausbeute von 94 %. Durch die Hinzufügung der Lakewood-Mühle erhöht sich die nominale Verarbeitungskapazität von Karora auf etwa 2,6 Mio. Tonnen pro Jahr (1,6 Mio. Tonnen pro Jahr in Higginsville und 1,0 Mio. Tonnen pro Jahr in Lakewood) und verringert das Risiko des Wachstumsplans, die Goldproduktion bis 2024 auf 170.000 bis 195.000 Unzen zu steigern, erheblich.

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Wer jetzt in Karora Resources investiert hat die große Chance, von Beginn an bei dieser einmaligen Wachstumsstory dabei zu sein!

Karora Resources (WKN A1H46U) verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Aktionärswert und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie die Rekordquartale eindrucksvoll belegen!

Das Unternehmen verfügt derzeit über einen Kassenbestand von 70,8 Mio. $, welcher für den Wachstumsplan eingesetzt werden soll.

Kein Wunder das zahlreiche Analysten sich einig sind das die Aktien von Karora Resources (WKN A1H46U) derzeit unterbewertet sind! Wie ein Blick auf die nachfolgende Grafik verrät:

Quelle: Karora Resources

Wenn Sie angesichts von Inflation und Rezession daran interessiert sind, in Goldaktien anstelle von Goldbarren zu investieren, könnte die Aktie von Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) eine hervorragende Anlage sein, die Sie unbedingt in Betracht ziehen sollten.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie auch www.karoraresources.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

