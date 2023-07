SHENZHEN (IT-Times) - BYD verhandelt derzeit weltweit mit Partnern bzw. Autohändlern, um die internationale Expansion mit Elektroautos vorzubereiten. Eine Zielregion ist Asien. Die BYD (Build Your Dreams) Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) eröffnete im Dezember 2022 Showroorms in Malaysia. Bis zum Jahr...

Den vollständigen Artikel lesen ...