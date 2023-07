Nach oben ist der Weg nun frei für weitere DAX-Rekorde. Eine Reihe von Konjunkturdaten und die Bilanzen vieler großer DAX-Konzerne dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt in der neuen Woche auf Trab halten. Einige Analysten bezweifeln jedoch, dass der Leitindex große Sprünge macht. Es würden Impulse fehlen. Der Wochenausblick. Der DAX hat am Freitag eine neue Rekordmarke gesetzt. Der deutsche Leitindex war im Handelsverlauf bis auf 16.490 Punkte geklettert und ging schließlich auf neuem Schlussrekord ...

