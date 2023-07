News von Trading-Treff.de Der DAX steht am Allzeithoch. Die Medien berichten gleichzeitig von einer schweren wirtschaftlichen Situation in Deutschland. Unternehmen kämpfen mit der hohen Inflation und schrumpfender Nachfrage. Wer auf die Medien hört, hat die letzte Rally wieder verpasst. Die große Frage ist erneut: wie geht es weiter im DAX? Wirtschaftsflaute und Rally im DAX - Emotionale Katastrophe In der abgelaufenen Handelswoche hat der deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...