Sehr hohes Gewinnpotenzial: Die Aktie bietet Ihnen aktuell einen MEGA günstigen Einstieg!

es wird erwartet, dass Gold in der zweiten Hälfte dieses Jahres aufgrund der anhaltenden Nachfrage von Investoren, Zentralbanken und allgemeinen Käufern im Zuge der wirtschaftlichen Unsicherheit, der Angst vor einer Rezession und der geopolitischen Situation einen stetigen Aufwärtstrend fortsetzen wird, sagen Experten.

Gold, ein beliebter Rohstoff in den bevölkerungsreichsten Ländern der Welt und den größten Abnehmern - Indien und China - wird als sicherer Hafen angesehen, der in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit steigt und von einigen Anlegern als Absicherung gegen Inflation genutzt wird. Es ist ein sehr einflussreicher Rohstoff in der Weltwirtschaft, die wahrscheinlich mit einer Konjunkturabschwächung und Rezession konfrontiert sein wird.

Unter Bezugnahme auf den jüngsten Bericht des World Gold Council sagten Analysten und Marktexperten, dass die anhaltende zentrale Nachfrage, die Absicherung von Eventrisiken sowie ein stabiler US-Dollar und stabile Zinssätze einige der Schlüsselfaktoren sind, die den Goldpreis in der ersten Hälfte des Jahres 2023 in die Höhe getrieben haben.

Eine Option, die Sie in Betracht ziehen sollten, wenn Sie in Goldaktien investieren möchten, ist Gold Terra Resource (WKN: A2P0BS). Der Goldpreis notiert derzeit auf einem relativ attraktiven Niveau. Daher werden Anleger, die jetzt Gold Terra Resource -Aktien kaufen, wahrscheinlich langfristig an Wert gewinnen.

Gold Terra Resource (WKN: A2P0BS) verfügt über ein Portfolio von Goldexplorationsanlagen in den etablierten Bergbaugebieten der Nordwest-Territorien und New Brunswick. Beide Gebiete verfügen über erhebliches Explorationspotenzial und weisen in der Vergangenheit hochgradige Goldergebnisse auf, zusammen mit dem Vorteil der vorhandenen unterstützenden Infrastruktur. Das am weitesten fortgeschrittene dieser Vermögenswerte ist das Con Mine Option-Grundstück, das an die Stadt Yellowknife in den Nordwest-Territorien grenzt. Gold Terra hat kürzlich eine erste Mineralressourcenschätzung ("MRE") von 109.000 Unzen Gold in der Kategorie "Angezeigt" und 432.000 Unzen Gold in der Kategorie "Abgeleitet" auf dem Konzessionsgebiet Con Mine Option bekannt gegeben. Das Goldprojekt Yellowknife City ("YCG") grenzt an das Con Mine Option-Grundstück und verfügt über eine abgeleitete Mineralressource von 1,2 Millionen Unzen (März 2021).

Quelle: Gold Terra Resources

Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf hochgradigen Goldzielen auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen, über 800 Quadratkilometer großen Landbesitz entlang der produktiven Campbell Shear-Struktur, die sich im gleichen Trend befindet wie zwei der hochgradigsten Goldminen Kanadas, die Giant Mine ( produzierte 8,1 Mio. Unzen mit +0,6 oz/t (22 g/t Au) und die Con-Mine (produzierte 6,1 Mio. Unzen mit +0,5 oz/t (15 g/t Au)) unmittelbar nördlich, südlich und östlich der Stadt Yellowknife.

Zu Campbell-Shear gab es vor kurzem ein Explorationsupdate, auf das Jochen Staiger von Rohstoff TV im nachfolgenden Video eingeht:

Überblick Con Mine Option-Grundstück

Im November 2021 schloss Gold Terra eine Optionsvereinbarung mit Newmont zum Kauf von 100 % der ehemals produzierenden hochgradigen Goldminenmine von Miramar Northern Mining in Yellowknife.

Die ehemalige Con-Mine ist eine erstklassige Goldlagerstätte und Teil des produktiven Bergbaulagers Yellowknife, wo 6,1 Mio. Unzen hochgradiges Gold im Untertagebetrieb sowohl bei Con Shear als auch bei Campbell Shear gewonnen wurden. Das Con-Mine-Optionsgrundstück hat den großen Landbesitz des Unternehmens um ein wichtiges Stück Land mit ausgezeichnetem Potenzial entlang der Campbell Shear erweitert, um hochgradige Goldressourcen hinzuzufügen.

Das Con-Mine-Optionsgrundstück liegt neben der Stadt Yellowknife und grenzt an das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Yellowknife City in den Nordwest-Territorien.

Erste Mineralressourcenschätzung

Am 7. September 2022 gab das Unternehmen eine erste Mineralressourcenschätzung ("MRE") bekannt:

Untertage angezeigte Mineralressource von 0,45 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 7,55 g/t für 109.000 Unzen enthaltenes Gold

Unterirdische abgeleitete Mineralressource von 2,0 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 6,74 g/t für 432.000 Unzen enthaltenes Gold

Diese erste MRE für das Con-Mine-Option-Grundstück umfasst insgesamt 41 Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 21.019 Metern, die von Gold Terra von September 2020 bis Juni 2022 fertiggestellt wurden, sowie alle bestehenden historischen Bohrlöcher.

Überblick Yellowknife City Gold-Projekt "YCG"

Das Yellowknife City Gold-Projekt "YCG" umfasst 800 Quadratkilometer zusammenhängendes Land unmittelbar nördlich, südlich und östlich der Stadt Yellowknife in den Nordwest-Territorien.

Da das YCG-Projekt nur 10 Kilometer von der Stadt Yellowknife entfernt liegt, befindet es sich in der Nähe wichtiger Infrastrukturen, darunter Ganzjahresstraßen, Lufttransport, Dienstleister, Wasserkraft und Fachhandwerker.

Das bezirksgroße Grundstück liegt im produktiven Yellowknife-Grünsteingürtel und erstreckt sich über eine Streichlänge von fast 70 km an den südlichen und nördlichen Ausläufern des Schersystems, das die Goldminen Con und Giant beherbergt, die über 14 Millionen Unzen Gold produziert haben (Giant Mine: 8,1 Mio. Unzen mit 16,0 g/t Au und Con-Mine: 6,1 Mio. Unzen mit 16,1 g/t Au.

Im März 2021 gab Gold Terra Resource (WKN: A2P0BS) eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für die Goldlagerstätten Sam Otto, Crestaurum, Barney und Mispickel bekannt, die bereits in der ersten Mineralressourcenschätzung vom November 2019 gemeldet wurden. Die Klassifizierung der Mineralressourcenschätzung wurde gemäß den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") durchgeführt, die durch Verweis in National Instrument 43-101 ("NI 43-101") aufgenommen wurden, und umfasst Untersuchungsergebnisse von das Bohrprogramm 2020 auf den Lagerstätten Sam Otto (9.622 Meter) und Crestaurum (7.648 Meter).

Die Mineralressource 2021 von 1.207.000 abgeleiteten Unzen besteht aus:

Eine auf den Tagebau beschränkte abgeleitete Mineralressource von 21,8 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 1,25 g/t für 876.000 Unzen enthaltenes Gold und eine

Eine unterirdische abgeleitete Mineralressource von 2,55 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 4,04 g/t für 331.000 Unzen enthaltenes Gold.

Lageplan der Lagerstätten Sam Otto, Crestaurum, Barney und Mispickel

