Im Zuge der in der Publikation vom gestrigen Freitag günstig ausgefallenen US-Preisdaten legte Gold, wie für uns schon im gestrigen Edelmetallbericht um 12.50 Uhr für diesen Fall prognostiziert, bis zum Handelsschluss weiter um + 0,7 % auf 1959 USD zu, prallte in der Spitze dabei jedoch nun an seinen elementaren Widerstand von 1964 USD resultierend aus seinem nach wie vor verletzten steilen Erholungstrend seit dem 06.07. ab.Die gestrige Erholung von Gold (TVC:GOLD) um + 0,7 % auf einen Schlusskurs von 1959 USD war dabei vor dem Hintergrund seiner massiven, nach ...

