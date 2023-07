Auch in der Woche vom 31. Juli bis zum 4. August können Anleger wieder saftige Dividenden kassieren. Dieses Mal winken bis zu 8,45 Prozent für Investoren, die die richtigen Aktien am Dividenden Ex-Tag halten. Auch wenn der Juli und auch der August nicht gerade als die dividendenstärksten Monate des Jahres gelten, so bieten sich hier doch jede Woche Chancen auf saftige Renditen für Dividendenjäger. Saftige Dividenden noch in der Woche vom 31. Juli ...

Den vollständigen Artikel lesen ...