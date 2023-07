Ausschlaggebend dafür ist die Prognoseerhöhung für das laufende Jahr. Grundlage ist ein sehr starker Auftragseingang, welcher rd. 6 % über den Konsensschätzungen liegt. Der Bereich SCS (Lösungen im Bereich der Intralogistik und der Optimierung von Lieferketten) spiegelt die Rückkehr von E-Commerce-Kunden wider, die mehr als 50 % zum Auftragseingang im zweiten Quartal beitrugen. In absoluten Zahlen ist dies der höchste Stand seit dem dritten Quartal 2021, als der Gesamtauftragseingang bei SCS ein Niveau von 1,4 Mrd. € erreichte. KION bedient den Trend der Zeit mit der Intralogistik - ein Bereich, welcher nachhaltig zweistellig wachsen wird. KION ist so in der Lage, bis 2025 mehr als 5 € je Aktie zu verdienen. Somit bietet die Aktie trotz des gestrigen Kurssprungs um fast 10 % weiteres Potenzial. Im Aktionärsbrief hatten wir die Prognoseerhöhung amMittwoch schon avisiert und dazu geraten, einen Fuß in die Tür zu setzen. Wir erhöhen das Ziel dort von 55 auf 60 €. Das wären nochmals 50 %. Story und Bewertung stimmen.



