SURTECO GROUP SE: Umsatz durch Einbezug von Omnova über Vorjahr; Weiterhin schwache Nachfrage sowie einmalige Sondereffekte belasten Ergebnis



SURTECO GROUP SE: Umsatz durch Einbezug von Omnova über Vorjahr; Weiterhin schwache Nachfrage sowie einmalige Sondereffekte belasten Ergebnis Konzernumsatz steigt um 3 % auf 429 Mio. €

EBIT bei 7,6 Mio. €, EBIT adjusted bei 20,9 Mio. € Buttenwiesen, 31. Juli 2023 - Die SURTECO GROUP SE, Holdinggesellschaft für führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie, konnte durch Einbeziehung der Umsätze aus der Akquisition der Omnova Geschäftsbereiche im März 2023 den Umsatz gegenüber dem Vorjahreshalbjahr um 3 % auf 428,8 Mio. € steigern. Eine stark rückläufige Nachfrage, insbesondere in Europa und in Nordamerika, sowie Einmalkosten im Zusammenhang mit der Omnova Akquisition und die Kaufpreisallokation (PPA) belasten jedoch das Ergebnis. So lag das Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) mit 7,6 Mio. € um -77 % unter dem Vorjahreswert. Bereinigt um alle Sonderaufwendungen lag das EBIT adjusted bei 20,9 Mio. €. Das EBITDA adjusted lag bei 45,1 Mio. € nach 55,2 Mio. € im Vorjahr. Die Gesellschaft hat Maßnahmen in den Bereichen Pricing, Personal, Einkauf, Operations und Working Capital zur Verbesserung des Ergebnisses eingeleitet, wofür im zweiten Halbjahr 2023 noch zusätzliche einmalige Restrukturierungsaufwendungen anfallen. Insofern wird nun für das Geschäftsjahr 2023 mit einem EBIT reported von 20 bis 30 Mio. € (ursprüngliche Prognose: 45 bis 55 Mio. €) gerechnet. Das EBIT adjusted für das Gesamtjahr soll in dem Bereich der ursprünglichen EBIT-Prognose liegen. Alle Maßnahmen sollen ab dem Geschäftsjahr 2024 zu einem dauerhaften EBIT von über 60 Mio. € und einem EBITDA von über 110 Mio. € vor Sondereffekten führen. "In der ursprünglichen Prognose gingen wir von einer Belebung der Nachfrage im zweiten Halbjahr 2023 aus. Leider geht der Trend in den wichtigen Märkten Europa und Nordamerika eher in die andere Richtung. Insofern haben wir ein umfassendes Maßnahmenpaket aufgelegt, um entschlossen entgegenzusteuern", so Wolfgang Moyses, der Vorstandsvorsitzende der SURTECO GROUP SE. Den Bericht zum ersten Halbjahr 2023 sowie weitere Informationen über die SURTECO GROUP SE finden Sie im Internet unter www.surteco.com . Wichtige Kennzahlen SURTECO GROUP SE (in Mio. €) H1-2022 H1-2023 Konzernumsatz 415,1 428,8 - davon Surfaces 164,8 142,3 - davon Edgebands 90,4 78,8 - davon Profiles 80,6 73,1 - davon North America 51,5 108,9 - davon Asia / Pacific 27,9 25,6 Auslandsumsatzquote in % 75 79 EBITDA 55,2 35,3 EBITDA-Marge in % 13,3 8,2 EBITDA adjusted 1 55,2 45,1 EBIT 2 33,5 7,6 - davon Surfaces 9,7 -1,7 - davon Edgebands 10,9 9,4 - davon Profiles 9,4 6,8 - davon North America 4,4 -6,3 - davon Asia / Pacific 5,6 3,8 EBIT adjusted 3 33,5 20,9 EBT 31,9 2,9 Konzerngewinn 22,5 -4,0 Ergebnis je Aktie in € 4 1,45 -0,26 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 18,8 37,2 Free Cashflow -2,4 -205,2

31.12.2022 30.06.2023 Bilanzsumme 851,8 1.086,9 Eigenkapital 426,1 406,1 Nettofinanzverschuldung 152,8 381,0 Verschuldungsgrad in % 5 36 94 Eigenkapitalquote in % 50,0 37,4 Mitarbeiter 3.052 3.716

1 Sondereffekte (Akquisitions- und Integrationskosten, Beratungskosten, PPA Step-up Vorräte) 2 Differenz zu Saldo der Segmentergebnisse aufgrund interner Verrechnungen und Zentralkosten 3 Sondereffekte (Akquisitions- und Integrationskosten, Beratungskosten, PPA Step-up Vorräte, PPA Afa) 4 Bezogen auf eine Aktienzahl von je 15.505.731 5 Nettofinanzverschuldung zu Eigenkapital Kontakt: SURTECO GROUP SE Martin Miller

Investor Relations und Pressestelle

T: +49 8274 9988-508

F: +49 8274 9988-515

ir@surteco.com



Über SURTECO Die SURTECO GROUP SE mit Sitz in Buttenwiesen ist eine mittelständische, international tätige Beteiligungsgesellschaft. Das börsennotierte Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Imprägnaten, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme. Der Konzern fertigt die Produkte weltweit an 26 Standorten auf vier Kontinenten und beschäftigt ca. 3.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 2022 erzielte die Gesellschaft einen Jahresumsatz von 748 Mio. € und ein EBIT von 40 Mio. €. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau. Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt. Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Dadurch besteht keine Garantie für die geäußerten Aussagen und Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die Zukunftsaussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.



