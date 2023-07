DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHLANDTICKET - Drei Monate nach Einführung des Deutschlandtickets beklagt der Deutsche Städtetag die weiterhin fehlende Anschlussfinanzierung. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte: "Bisher ist das Deutschlandticket nur für dieses Jahr finanziell abgesichert." Bund und Länder müssten sich endlich dazu bekennen, "die Mehrkosten für das Ticket, die über drei Milliarden Euro hinausgehen, auch weiterhin zu übernehmen", forderte Dedy. Es sei erfreulich, dass durch das 49-Euro-Ticket immer mehr Menschen den ÖPNV nutzen würden. (Rheinischen Post)

INDUSTRIESTROMPREIS - Führende Vertreter des Ampel-Koalitionspartners FDP haben sich erneut gegen die von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) angepeilte Einführung eines Industriestrompreises ausgesprochen. FDP-Bundestagsfraktionschef Christian Dürr kritisierte die Pläne mit den Worten, Habecks "Vorstellungen von staatlichen Subventionen und Investitionsprogrammen" führten "in die falsche Richtung". Der Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo, Clemens Fuest, kritisierte vor dem Hintergrund der angespannten Wirtschaftslage erneut die Abschaltung der deutschen Kernkraftwerke. (Bild)

BANKENAUFSICHT - Bundesbank-Vize Claudia Buch fordert eine "kritischere Haltung" bei der Überwachung des Bankensektors und warnt davor, dass dieser immer noch erheblichen Risiken ausgesetzt ist, die von größeren makroökonomischen Umwälzungen herrührten. Buch sagte der Financial Times, dass ein "kultureller Wandel" in der Bankenaufsicht der Eurozone notwendig sei, um mehr Menschen zu gewinnen, "die kritisch denken und die Entscheidungen treffen, um sicherzustellen, dass Aufsichtsmaßnahmen ergriffen werden". (Financial Times)

EMISSIONSHANDEL - Großbritannien wird beschuldigt, die Klimaziele durch Kostensenkungen für umweltverschmutzende Industrien zu untergraben. Die britische Regierung kündigte kürzlich im Stillen Änderungen am Emissionshandelssystem des Landes an, die unter anderem vorsehen, dass umweltverschmutzenden Industrien mehr Zertifikate als erwartet zugeteilt werden. Dies hat dazu geführt, dass die Kohlenstoffpreise im Vergleich zu denen in Europa mit einem starken Abschlag gehandelt werden. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/err/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2023 01:02 ET (05:02 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.