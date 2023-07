The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.07.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2023



ISIN Name

XS1970506249 GOLDM.S.GRP 22/23 MTN

US444859BP69 HUMANA 21/23

DE000HLB4UT5 LB.HESS.-THR. IHS 18/23

DE000LFA1578 LFA F.B.BAYERN IS.R1157

CA459058GJ61 WORLD BK 18/23 MTN

XS1816296062 ENERGO-PRO A.S. 18/24

DE000HLB3D65 LB.HESS.THR.CARRARA08F/16

