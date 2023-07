EuroStoxx50-Express Plus-Zertifikat mit optimiertem Einstiegszeitpunkt

Üblicherweise gelingt es den wenigsten Anlegern, am Tiefpunkt zu kaufen und am höchsten Kurs zu verkaufen. Mit dem aktuell zur Zeichnung angebotenen HVB-Best In Express Plus-Zertifikat besteht nun zumindest die Chance, zu einem günstigen Zeitpunkt in den EuroStoxx50-Index einzusteigen. Natürlich liegt auch diesem Zertifikat die Marktmeinung zu Grunde, dass der europäische Leitindex bis zum Ende der maximal 6 Jahre und 2 Monaten andauernden Laufzeit zulegt.

Die ersten 2 Monate der Laufzeit des Zertifikates fungieren als Best In-Periode. Zwischen dem 11.8.23 und dem 13.10.23 wird der täglich aktuelle Schlusskurs des EuroStoxx50-Index beobachtet. Am Ende dieser Beobachtungsperiode wird der innerhalb dieser Zeit festgestellte niedrigste Indexstand als der für die zukünftige Wertentwicklung des Zertifikates zu Grunde liegende Startwert fixiert. Bei 70 Prozent des Startwertes befindet sich die Ertrags-Barriere, bei 100 Prozent der Rückzahlungslevel.

6,4% Renditechance, 30 Prozent Sicherheitspuffer

Wenn die Aktie am ersten Beobachtungstag (8.10.24) auf oder oberhalb des Rückzahlungslevels (=Startwert) notiert, dann wird das Zertifikat mit 106,40 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt. Verfehlt die Aktie dieses Ziel, dann verlängert sich die Laufzeit des Zertifikates zumindest um ein weiteres Jahr bis zum nächsten Beobachtungstag (8.10.25).

Notiert die der EuroStoxx50-Index am 8.10.25 oberhalb des Tilgungslevels, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit 112,80 Prozent des Ausgebpreises erfolgen. Die Vorgangsweise mit den pro Laufzeitjahr um 6,40 Prozent steigenden Auszahlungsbeträgen wird auch in den verbleibenden Laufzeitjahren angewendet.

Auch dann, wenn der EuroStoxx50-Index am letzten Beobachtungstag im Vergleich zum Startwert nicht im Plus notiert, ist dies für Anleger noch nicht zwangsläufig mit einem Kapitalverlust verbunden. Läuft das Zertifikat mangels vorzeitiger Tilgung bis zum letzten Bewertungstag und die Aktie befindet sich an diesem Tag oberhalb der 70-Prozent-Barriere, dann wird es mit dem Höchstbetrag von 138,40 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt. Bei einem Kursrückgang von mehr als 30 Prozent wird das Zertifikat mit der tatsächlichen negativen Wertentwicklung des Index im Verhältnis zum Startwert zurückbezahlt, was mit einem Kapitalverlust verbunden sein wird.

Das HVB-Best In- Express Plus-Zertifikat mit maximaler Laufzeit bis 15.10.29, ISIN: DE000HVB81X6, kann noch bis 11.8.23 mit 1.000 Euro plus ein Euro Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Durch den Best In-Mechanismus ermöglicht dieses Zertifikat auf Sicht der nächsten 2 Monate einen optimalen Einstiegszeitpunkt in den EuroStoxx50-Index. Durch den Express-Mechanismus können Anleger in maximal 6 Jahren und 2 Monaten bei einem bis zu 30-prozentigen Indexrückgang Bruttorenditen von 6,4 Prozent je Beobachtungsperiode erzielen.

Quelle: zertifikatereport.de