Für den NASDAQ 100 ging es am Freitag um 1,9% auf einen Wochenschluss bei 15.751 nach oben. Rückblick: Die letzte Juli-Woche brachte bei den Tech-Werten neue Bewegung. Während das Wochentief am Montag bei 15.375 markiert wurde, ging es in der Spitze am Donnerstag bis auf 15.796 hinauf. Im Anschluss tauchten die Notierungen zwar noch einmal nach unten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...