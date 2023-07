Der DAX legte am Freitag weitere 0,4% zu und ging mit einem neuen Allzeithoch ins Wochenende. Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex bereits am Donnerstag über die 16.400er-Marke ausgebrochen war, konnte das Aktienbarometer am Freitag an die Aufwärtstendenzen anknüpfen. Zwar starteten die heimischen Blue Chips zunächst etwas schwächer bei 16.356 ...

