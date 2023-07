Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in Deutschland schwächt sich wie erwartet langsam ab, das zeigen die vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes, so die Analysten der Nord LB.Der Preisanstieg werde im Juli, gemessen am VPI, voraussichtlich 6,2% betragen, im Vormonat habe der Anstieg noch 6,4% betragen. Im Monatsvergleich hätten die Preise um 0,3% (VPI) angezogen und damit unverändert gegenüber dem Vormonat. Die Dynamik des Preisanstieges bleibe entsprechend erhalten, der Rückgang auf der aggregierten Ebene resultiere nur aus dem Basiseffekt im Jahresvergleich. ...

