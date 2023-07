Frankfurt (www.anleihencheck.de) - FED und EZB haben die Tür für eine Pause im Zinserhöhungszyklus weit geöffnet und Marktteilnehmer spekulieren zunehmend darauf, dass das Ende der Fahnenstange womöglich schon erreicht ist, so die Analysten der Helaba.Am Rentenmarkt sei es zu Kursschwankungen gekommen, wofür aber auch robuste US-Daten und die Adjustierung der Zinskurvenkontrolle der Japanischen Zentralbank verantwortlich zu machen seien. Die rückläufige Inflation in Deutschland habe indes keine tiefen Spuren an den Finanzmärkten hinterlassen, wohl aber die rückläufigen PCE-Deflatoren in den USA, die für die US-Notenbank ein wichtiges Inflationsmaß darstellen würden. Die Renditen seien daraufhin gesunken und am Aktienmarkt sei es zu Kursgewinnen gekommen. Der Euro habe sich erholt und die 1,10er Marke zurückerobert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...