Der neue Formel-E-Weltmeister heißt Jake Dennis. Der Brite aus dem Porsche-Kundenteam Avalanche Andretti fuhr bei beiden Rennen des Saisonfinales der elektrischen Rennserie in London aufs Podium und holte sich mit 229 Punkten den Fahrertitel. Nach dem vorletzten Saison-Event in Rom war Dennis bereits als Favorit in die beiden Final-Rennen in London gestartet. Im Samstagsrennen in London reichte dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...