Die Hoffnung auf ein Ende der Zinserhöhungen hat am Freitag für steigende Kurse an den US-Börsen gesorgt. Auch die US-Inflation spielte mit: Der von der Fed besonders intensiv beobachtete Preisindex PCE für die privaten Konsumausgaben legte im Jahresvergleich um 3 % zu, nach 3,8 % im Vormonat. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Plus von 0,50 % bei 35.459 Punkten, während der marktbreite S&P 500 um 0,99 % auf 4.582 Punkte zulegte. Der zinssensible Technologieindex Nasdaq 100 profitierte von der Aussicht auf sinkende Zinsen besonders und stieg am Freitag um 1,85 % auf 15.750 Punkte. Wie das chinesische Statistikamt in Peking heute Morgen mitteilte, blieb der Einkaufsmanagerindex PMI im Juli mit 49,3 Punkte (Vormonat: 49 Punkte) erneut unter der wichtigen Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Die chinesische Wirtschaft verliert damit nach einem guten Start im Frühjahr weiter an Dynamik. Der Dax zeigte sich im frühen Handel auf hohem Niveau stabil und eröffnete den Handel mit einem Minus von 0,05 % bei 16.451 Punkten.



